“سلامة” يزور شركة تطوير للأبحاث في بنغازي

المتوسط

أعربت بعثة الاتحاد الأوربي عن سعادتها بزيارة رئيس بعثة الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس لمقر شركة تطوير للأبحاث في بنغازي.

وأوضحت البعثة أن سلامة اطلع على أهم مشاريع ونشاطات الشركة، والشركات الناشئة في فلك مركز تطوير لريادة الأعمال TEC، حيث أشاد بالنتائج المثمرة لمركز تطوير لريادة الأعمال الذي اطلقته تطوير للأبحاث بشراكة مع بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا.

ولفتت البعثة إلى أن المبعوث الأممي التقى مع مجموعة من الشباب الليبيين وحثهم خلالها على العمل بجد واجتهاد لبناء مستقبل مشرق لبلادهم.

