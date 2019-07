عضو “الشيوخ الإيطالي”: الوضع في ليبيا كارثي

المتوسط:

قال السيناتور الإيطالي أليسّاندرو ألفييري عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، إن الوضع في ليبيا كارثي مستدلا بزيادة عدد الوفيات، مؤكدا أن الحرب في ليبيا تحمل مخاطر كبيرة لبلاده وتهدد أمنها واستقرارها.

وأضاف ألفييري، أن “عدد الوفيات والعنف في ليبيا مستمر بالزيادة بلا هوادة” مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزما وصرامة لإنهاء الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن المعلومات التي تفيد بإرسال طائرات دون طيار إلى ليبيا تثير القلق، مطالبا بتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

