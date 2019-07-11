البيضاء تسير قافلة طبية

أعلن قسم الشؤون الصحية بالبيضاء عن إطلاق قافلة طبية، تضم كافة التخصصات الطبية والطبية المساعدة، لتنتقل إلى منطقة الخويمات، التابعة للحدود الإدارية لإدارة الشؤون الصحية البيضاء التي يبلغ عدد سكانها 12 ألفا و300 نسمة.

وباشرت القافلة عملها داخل الوحدة الصحية الخويمات، مصحوبة ببعض الأجهزة جهاز تخطيط القلب، والقياس السمعي البصري، وكشف الأذن والأنف والحنجرة، وكشف الأسنان، بالإضافة للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأدوية القلب، والتطعيمات.

ومن ضمن المهام المكلفة بها اللجنة متابعة الوضع البيئي والصحي العام للمنطقة، من مياه الشرب ومصادرها وتصريف القمامة وكل ما من شأنه التأثير على صحة سكان هذه المنطقة وما جاورها، كما من مهامها أيضا إعداد التقارير الخاصة والوقوف على الوضع الراهن واحتياجات التخصصات الطبية بإدارة الشؤون الصحية البيضاء، والأطباء المتطوعين من مستشفى الثورة، والقطاع الخاص، رفقة خبير منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد العزيز الإحلافي.

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