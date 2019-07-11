المتوسط:

صادق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على الخطط التي وضعتها شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لتسريع عمليات الاستكشاف في حقل العطشان (MN210 و MN151)، وذلك بهدف تزويد محطة أوباري للطاقة الكهربائية التي تبعد عن الحقل مسافة 170 كم بالغاز الطبيعي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن رئيس لجنة إدارة شركة زلاف خليفة رجب، قدم خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الإدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، دراسة الجدوى الفنية لمشروع تطوير الحقل، وأعطى مجلس الإدارة موافقته على إجراء دراسات شاملة للمكامن، ووضع خطة لتحديد احتياطيات الغاز الحالية ومعدلات الإنتاج المتاحة، اضافة الى التكاليف المرتبطة بعمليات التطوير والإنتاج.

وكان المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد ناقش في وقت سابق من الشهر الجاري اقتراح ربط المحطة بالغاز مع وزير التخطيط، مطالبا بتوفير الميزانية اللازمة للتعجيل في تطوير مشروع استبدال النفط الخام المستخدم حاليا في تغذية المحطة بالغاز الطبيعي.

وأصدر المجلس الرئاسي مؤخرا قرارا تقوم بموجبه المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لبدء تشغيل المحطة.

وقد صرح صنع الله في هذا الصدد قائلا: ” إنّ تزويد محطّة أوباري بالغاز الطبيعي عوضا عن النفط الخام سيزيد من كفاءة المحطّة ويساهم بشكل كبير في الحدّ من الانبعاثات. إن الانتقال إلى استعمال الغاز الطبيعي سيسمح بتوفير ما لا يقل عن 15000 برميل نفط في اليوم، وهذه الكمية يمكن تسويقها دوليا، ومن شأنها أن تساهم في تعزيز قدرة ليبيا على التصدير وزيادة العائدات الوطنية.

ونحن نأمل أن توافق الوزارة على التمويلات اللازمة، حتى نتمكن من المضي قدما في هذا المشروع الاستراتيجي في أقرب وقت ممكن.، حسب بيان المؤسسة.

The post تزويد محطة أوباري للطاقة الكهربائية بالغاز المستخرج من حقل العطشان appeared first on صحيفة المتوسط.

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