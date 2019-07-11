القطعاني: ننتظر التعليمات لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة تحرير العاصمة

قال آمر اللواء ثلاثة وسبعين مشاة، التابع للقيادة العامة، اللواء صالح القطعاني، إنهم في انتظار التعليمات لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية تحرير العاصمة، والتي تتمثل في الحسم.

وأكد القطعاني في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن المرحلة الأولى من العمليات، والتي تقدمت فيها القوات المسلحة، وسيطرت على المناطق وفقا للتعليمات انتهت بنجاح، مشيرا إلى أن الخطوة الثانية تهدف إلى استنزاف العدو، والسيطرة التامة على المواقع، وتجنب وقوع الخسائر في جانب المدنيين، وعدم إعطاء الفرصة للإرهابيين بتدمير المدينة، بحسب الوكالة.

وأضاف القطعاني أن هدف القوات المسلحة هو تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، وإعادة الاستقرار والهيبة للدولة الليبية، في الوقت الذي تقاتل فيه المليشيات من أجل المصالح الشخصية.

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