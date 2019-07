المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأنه تتواصل حملة أعمال النظافة التي تقوم بها شركة خدمات طرابلس و الفروع داخل مدينة طرابلس الكبري.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، بأن هذه الحملة تأتي تحت إشراف ومتابعة الوزارة.

The post “محلي الوفاق”: استمرار أعمال النظافة داخل أحياء مدينة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية