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برلماني: مصر تستضيف مبادرة لحل الأزمة الليبية مطلع الأسبوع القادم

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

أعرب عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن تفاؤله بالمبادرة التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها لحلحلة الأزمة الليبية.

وقال العريبي إن الحكومة المصرية ستعقد اجتماع يضم أعضاء مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية.

ولفت العريبي إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع يوم السبت المقبل في القاهرة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد خطوة جيدة لحلحلة الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن مصر لها علاقة تاريخية مع ليبيا ولا تربط علاقتها بأشخاص، لافتا إلى أهمية إدراك أن أمن ليبيا هو من أمن مصر والعكس صحيح.

ونوّه إلى أن مصر لا تستعمل ليبيا ساحات تصفية حسابات مع طرف آخر، مجدداً تأكيده على أن هناك أساس مشترك بين البلدين هو الدم والأمن.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • .ليست المرة الاولى التى تعمل مصر على حل المشكلة واستضافة جميع الاطراف فمن قبل استضافت فائز السراج ومعتيق وعقيلة صالح والمشير خليفة حفتر كما جمعت العسكريين من الشرق والغرب لتوحيد المؤسسة العسكرية وبعد الاتفاق تتدخل قوى الشر قوى ضرار والتفريق بين الاشقاء فى تركيا وقطر بهدف استمرار الفوضى ومنع وجود جيش وطنى موحد يهدد مصالحها فى ليبيا ولو كنا وحدنا المؤسسة العسكرية لكان الجيش الوطنى الموحد يسيطر على كامل الاراضى الليبية وتم حل المليشيات واليوم الفرصة متاحة امام نواب الشعب الليبى لاعادة بناء الثقة وايجاد حلول سلمية فان اتفقوا ذهبوا للمقر الرسمى للمجلس فى طبرق لاصدار قرار ملزم للجميع ففى ايديهم انشاء حكومة توافق حقيقية تعمل لصالح الوطن اما الفشل فمعناه اقتحام الجيش الوطنى لوسط العاصمة مهما كان الثمن من اراقة دماء ودمار المنشآت تتحملوا مسئوليته امام الشعب

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