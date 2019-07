برلماني: مصر تستضيف مبادرة لحل الأزمة الليبية مطلع الأسبوع القادم

المتوسط

أعرب عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن تفاؤله بالمبادرة التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها لحلحلة الأزمة الليبية.

وقال العريبي إن الحكومة المصرية ستعقد اجتماع يضم أعضاء مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية.

ولفت العريبي إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع يوم السبت المقبل في القاهرة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد خطوة جيدة لحلحلة الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن مصر لها علاقة تاريخية مع ليبيا ولا تربط علاقتها بأشخاص، لافتا إلى أهمية إدراك أن أمن ليبيا هو من أمن مصر والعكس صحيح.

ونوّه إلى أن مصر لا تستعمل ليبيا ساحات تصفية حسابات مع طرف آخر، مجدداً تأكيده على أن هناك أساس مشترك بين البلدين هو الدم والأمن.

