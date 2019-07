المتوسط:

قال مدير إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل محمد بروطة إن نقص العمالة الماهرة التخصصية في جميع التخصصات الطبية والطبية المساعدة يمثل التحدي الذي يواجه قطاع الصحة في ظل الظروف الحالية والتي دفعت بأغلب العمالة الأجنبية الي مغادرة البلاد. وأوضح بأن الوزارة تسعي الي العمل علي سد العجز من خلال الاتفاقات والمعاهدات الموقعة مع بعض الدول وذلك بالاتفاق مع وزارة العمل.

