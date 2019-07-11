البعثة الأممية تهنئ المجلس الأعلى للقضاء بنجاح انتخاباته

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المجلس الأعلى للقضاء، بانتخاب أعضائه بنجاح في جميع أنحاء البلاد، معتبرة أن عملية الانتخابات هذه مثال للديمقراطية، والانتقال السلمي للسلطة.

وأضافت البعثة أن انتخاب المجلس يعكس استقلالية ومهنية القضاء، كمؤسسة رئيسية تعزز سيادة القانون، وحقوق الإنسان في البلاد، وأنها تمثل بارقة أمل في هذه الفترة من فترات الصراع على وجه الخصوص .

وعبرت البعثة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع السلطة القضائية والمجلس الجديد، من أجل دعم مبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون في ربوع ليبيا.

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