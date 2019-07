تفاصيل اجتماع وزير “داخلية الوفاق” مع وزير العمل

المتوسط:

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا صباح اليوم الخميس وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة بطرابلس مناقشة مواضيع العمالة الوافدة بمختلف أشكالها وتقنينها ووضع آلية مناسبة لها بما يتماشي مع القوانين والمواثيق الدولية المعدة لهذا الغرض.

كما تطرق المشاركون في الإجتماع إلى سوق العمل الليبي ومدى مساهمته في رفع الإقتصاد الوطني على كافة الأصعدة.

كما إستعرض الجانبان عدد من المواضيع الهامة التي تهم وزارتي الداخلية والعمل والتأهيل والتنسيق بين الوزارتين في عقد لجان مشتركة لمناقشة ما تم الإتفاق عليه.

وحضر الإجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية ومدير إدارة التشغيل والإستخدام بوزارة العمل والتأهيل ومدير مكتب الإعلام بالوزارة ومستشار الوزارة

