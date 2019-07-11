“دائرة مغلقة” لبحث علاج جديد لسرطان الرئة

عقد بمركز بنغازي الطبي ربط مباشر في دائرة مغلقة لأطباء من المركز مع خبراء في علاج السرطان من مصر لبحث سبل الاستفادة من علاج جديد للحالات المتقدمة من سرطان الرئة.

وقال مسؤول الشؤون الطبية بقسم الأورام بمركز بنغازي الطبي محمد الزواوي” إن المحاضرة كانت عن طريق الانترنت بالتنسيق مع شركة ألفا الطبية وكيل “استر كلينك” حول علاج جديد مخصص لحالات متقدمة من أورام سرطان الرئة، مضيفا في توضيحات عن العلاج أنه “يتم عمل فحص لأخذ عينه للتأكد من أن الدواء سيساهم في تحسين حالة المريض، مبينا أن الدواء على شكل أقراص وهو ما يوفر على المريض الحقن وآثارها.

وعن طبيعة ما تم مناقشته قال الزواوي: “تطرقنا بهذه المحاضرة العلمية إلى عرض آخر الدراسات وتحدثنا باستفاضة حول العلاج الجديد ومدى فائدته، وتفوقه على أنواع العلاجات السابقة الخاصة بسرطان الرئة في المراحل المتقدمة.

وأكد الزواوي “نحن بصدد التنسيق مع شركة لأخذ العينات من المرضى على حساب الشركة لاختبار العلاج ومدى استجابة المريض، مضيفا أنهم بدأوا بالإجراءات والتنسيق مع قسم الأنسجة للبدء في أخذ العينات.

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