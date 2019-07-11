اخبار ليبيا الان

“دائرة مغلقة” لبحث علاج جديد لسرطان الرئة

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بمركز بنغازي الطبي ربط مباشر في دائرة مغلقة لأطباء من المركز مع خبراء في علاج السرطان من مصر لبحث سبل الاستفادة من علاج جديد للحالات المتقدمة من سرطان الرئة.

وقال مسؤول الشؤون الطبية بقسم الأورام بمركز بنغازي الطبي محمد الزواوي” إن المحاضرة كانت عن طريق الانترنت بالتنسيق مع شركة ألفا الطبية وكيل “استر كلينك” حول علاج جديد مخصص لحالات متقدمة من أورام سرطان الرئة، مضيفا في توضيحات عن العلاج أنه “يتم عمل فحص لأخذ عينه للتأكد من أن الدواء سيساهم في تحسين حالة المريض، مبينا أن الدواء على شكل أقراص وهو ما يوفر على المريض الحقن وآثارها.

وعن طبيعة ما تم مناقشته قال الزواوي: “تطرقنا بهذه المحاضرة العلمية إلى عرض آخر الدراسات وتحدثنا باستفاضة حول العلاج الجديد ومدى فائدته، وتفوقه على أنواع العلاجات السابقة الخاصة بسرطان الرئة في المراحل المتقدمة.

وأكد الزواوي “نحن بصدد التنسيق مع شركة لأخذ العينات من المرضى على حساب الشركة لاختبار العلاج ومدى استجابة المريض، مضيفا أنهم بدأوا بالإجراءات والتنسيق مع قسم الأنسجة للبدء في أخذ العينات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك