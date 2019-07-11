الثني يسلم هيئة السلامة الوطنية دفعة من سيارات الإطفاء

سلم رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية، الدفعة الأولى من سيارات الإطفاء، عقب صيانتها، لتدخل الخدمة موزعة على فروع الهيئة.

وقال مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن الثني قال خلال مراسم التسليم، إن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات لهيئة السلامة، من أجل ضمان سير عملها بالشكل المطلوب في حماية المواطنين.

هذا وتم خلال مراسم التسليم تكريم رئيس الحكومة بدرع تكريمي، بحضور مدير فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ومدير أمن المدينة، وعدد من المشائخ والأعيان.

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