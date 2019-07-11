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الرئاسي يطالب بالتحقيق في مرزق

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب المجلس الرئاسي في بيان له بعثة الدعم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي التحقيق في ما قال إنها “أعمال عدائية وانتهاكات” تقع في مدينة مرزق في الجنوب، معربا عن قلقه الكبير إزاء هذه الانتهاكات وإدانته لها.

وحمل البيان مسؤولية هذه الهجمات للجيش الوطني بوصفه موجودا في تلك المنطقة التي تُشكّل أهمية بالغة ومدخلا لاستقرار ليبيا وفق نص البيان.

واتهم “رئاسي الوفاق” القوات التي وصفها بـ”الانقلابية”، والتي قال إنها جاءت من منطقة الرجمة   -في إشارة ضمنية إلى قوات الجيش- بأنها استخدمت “سلاح الفتنة” بين مكونات مناطق الجنوب، بعد أن حقق “رئاسي الوفاق” ما قال إنه تقدم كبير في المصالحات وتهدئة النفوس بين العديد من مكونات مناطق الجنوب، داعيا إلى وقف الاشتباكات، والعودة إلى نهج المصالحات والحوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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