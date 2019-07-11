الثني يعتمد قطعة أرض لإقامة المقر الدستوري لمجلس النواب في بنغازي

بنغازي-العنوان

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بمقر ديوان بلدية بنغازي سلسلة من الاجتماعات بحث خلالها إنشاء المقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي، وكذلك صيانة مقر محكمة شمال بنغازي، كما بحث احتياجات المنطقة الغربية.

وناقش الثني رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ووكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني السيد فوزية بوشعالة، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس، تخصيص قطعة أرض ليقام عليها المقر الدستوري لمجلس النواب بمدينة بنغازي.

حيث وافق الثني على أحد المقترحات المقدمة من رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني المهندسة فوزية بوشعالة، مؤكدا على ضرورة إعداد الوصفات الفنية والتقارير من مصلحة التخطيط العمراني تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس النواب.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع تخصيص قطعة أرض لتقام عليها محكمة جنوب بنغازي، ووافق الثني على مقترح المصلحة على أن تتم الموافقة من قبل وزارة العدل تمهيدا للبدأ في تنفيذها.

من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الوزراء وكيل عام وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية السيد البهلول الصيد، بحضور أعيان ووجهاء بلدية ترهونة ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس.

وسرد الوفد مجريات الأحداث السابقة في غريان والمنطقة الغربية، مؤكدين على ما قامت به الحكومة المؤقتة من توفير كافة احتياجات البلديات التي تحت سيطرتها.

وأوضح الوفد خلال الاجتماع كافة الاحتياجات لبلدية ترهونة في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والنقل والكهرباء والمياه، فيما طالب الثني إحالتها لرئاسة مجلس الوزراء في بحر أسبوع لدراستها وإصدار القرارات بشأنها.

كما تم الاتفاق على تحديد مندوب عن بلدية ترهونة لدى رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة كافة الإجراءات، في الوقت الذي أكد فيه الثني على أنه سيشرع في التنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري لتوفير السيولة المناسبة التي تحتاجها المناطق المحررة في المنطقة الغربية.

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