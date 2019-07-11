محاضرة علمية عبر الإنترنت بين أطباء قسم الأورام بطبي بنغازي وأطباء من مصر

بنغازي-العنوان

أقيم بمدرج “بنينا” بمركز بنغازي الطبي محاضرة علمية حول علاج جديد لمرض سرطان الرئة عبر الربط المباشر عن طريق الإنترنت بين أطباء من قسم الأورام بمركز بنغازي وأطباء من جمهورية مصر.

وافاد مسؤول الشؤون الطبية بقسم الأورام بطبي بنغازي محمد الزواوي أن المحاضرة كانت بالتنسيق مع شركة ألفا الطبية وكيل “استر كلينك” حول علاج بنوع جديد تجاري وهذا العلاج مخصص لحالات متقدمة من أورام سرطان الرئة.

وقال الزواوي أنه سيتم عمل فحص لأخذ عينه للتأكد من أن المريض يستفيد من العلاج وهذا العلاج هو على شكل أقراص وبذلك يوفر على المريض الحقن وآثارها.

وأوضح الزواوي بأن المحاضرة العلمية تم خلالها التطرق إلى عرض آخر الدراسات والعلاج الجديد ومدى فائدته، كذلك تفوقه على أنواع العلاج السابقة الخاصة بسرطان الرئة في المراحل المتقدمة.

وأضاف “نحن بصدد التنسيق مع شركة في أخذ العينات من مرضى بخصوص إختبار المخصص للعلاج لهذا المرض ومدى استجابة المريض، بأن يستفيد منه بالإضافة إلى أننا بدأنا بالإجراءات والتنسيق مع قسم الأنسجة الدكتورة سعاد الدروقي وذلك تحت إشراف قسم الأورام بمركز بنغازي الطبي.

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