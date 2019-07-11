لجنة فض المنازعات بالمنطقة الغربية تجتمع مع عمداء بلديات النواحي الأربع

عقد أمس الأربعاء بصالة اجتماعات بلدية السايح اجتماع ضم كلا من لجنة فض المنازعات بالمنطقة الغربية مع عمداء بلديات النواحي الاربع (قصر بن غشير – السايح – سوق الخميس – اسبيعة – العواتة) ومدراء مكاتب قطاع التعليم وامر الغرفة الامنية المشتركة النواحي الاربع.

الاجتماع تناول عدة مواضيع أهمها الوضع الانساني في البلديات حيث طالب العمداء الحكومة المؤقتة بالالتفات الى اوضاع البلديات وضرورة زيارتها للاطلاع على الوضع الذي يعيش فيه المواطن في هذه البلديات.

كما ناقش الاجتماع أزمة الوقود ودعم الجهات الخدمية والتنسيق مع الغرفة الامنية المشتركة للتأمين.

وعلى هامش الاجتماع تناول مدراء مكاتب الامتحانات الاجراءات التي ستتبع للطلاب في امتحانات النقل حيث اتفق المجتمعون على اكمال اجراءات الطلاب عن طريق وزارة تعليم الوفاق لهذا العام.

وحسب تصريح رئيس لجنة فض النازعات بالمنطقة الغربية ” فرج المهدوي ” فإن الهدف من هذا الاجتماع هو نقل صوت المواطن عن طريق عمداء البلديات الى وزارات الحكومة المؤقتة والقيادة العامة.

واضاف المهدوي بانه يسعى الى تشكيل لجنة نواب دائمة من البلديات الحاضرة وتتخذ من بنغازي مقرا دائما لها للربط بين الحكومة وبلديات النواحي الاربع بشكل متواصل.

الجدير بالذكر ان البلديات لم تتلق اي دعم من الحكومة المؤقتة منذ اعلان البلديات تبعيتها لها منذ مطلع ابريل الماضي.

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