تحريات بنغازي تضبط 160 قضية خلال 6 أشهر

قال رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي مقدم – أشرف الفايدي، ان قسم التحريات العامة تمكن خلال 6 أشهر وهي الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر يونيو من هذا العام 2019، من ضبط عدد 160 قضية أحيلت جميعها إلى النيابة العامة بنغازي.

الفايدي أوضح خلال إيجاز صحفي (فيديو مسجل) بث من قبل مكتب الإعلام بمديرية أمن بنغازي وتابعته (بوابة افريقيا الاخبارية)، ان من بين تلك القضايا عدد 50 قضية سطو مسلح و30 قضية سرقة و60 قضية مخدرات من بينها ضبط 130 ألف قرص مخدر نوع ترامدول و80 ألف قرص مهلوس، إلى جانب 50 ألف قرص آخر، تم ضبطها خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى ضبط 11,50 كيلو حشيش داخل منطقة بوهديمة.

كما أشار رئيس قسم التحريات العامة إلى ضبط 4 قضايا قتل إلى جانب تنفيذ أوامر قبض وإحضار لعدد70 شخصا ضمن المطلوبين على ذمة قضايا وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتابع الفايدي ان من بين القضايا كان هناك قضية ذات طابع خاص، حيث تم ضبط شخص في بوابة (الويفية) ببنغازي، قادم من مدينة طرابلس وبحوزته صكوك بقيمة مالية تتراوح مابين 7 إلى 8 ملايين دينار ليبي، صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوفاق كان ينوي تسليمها لأحد الأشخاص داخل مدينة بنغازي بغرض زعزعة الأمن وقد تمت إحالته إلى جهات الاختصاص، حسب ماذكر الفايدي.

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