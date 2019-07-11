الاتحاد الأوروبي يطالب بتسريع إجلاء المهاجرين في ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي، دعوته إلى جميع الأطراف بضرورة تسريع عملية الاجلاء الإنساني وإعادة توطين المهاجرين المتواجدين في ليبيا في دولة ثالثة آمنة.

ورأى الاتحاد الأوروبي، أن إطلاق سراح المحتجزين الباقين في مركز تاجوراء، قرب العاصمة طرابلس، واغلاقه يمثل خطوة إيجابية من جانب السلطات الليبية، لافتا إلى أنه سيواصل تعاونه مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدعم وحماية المهاجرين واللاجئين.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، كان قد ساعد المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي خلال الأشهر الماضية على اجلاء 4 آلاف شخص من ليبيا إلى دولة ثالثة، وإعادة 4500 آخرين “طوعاً” إلى بلدانهم الأصلية.

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