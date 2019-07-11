خارجية المؤقتة تبحث التعاون مع المنظمات الدولية

عقد بمدينة بنغازي، أمس الأربعاء، اجتماعا بين المحامي العام ابراهيم الدرسي، ومندوب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة سند الفاخري المكلف بملف اللجنة الدولية للصليب الأحمر موظف بإدارة المنظمات الدولية، وصلاح المغربي، رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية، ونصر البرغثي، مدير مؤسسة الاصلاح والتأهيل الكويفية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي في إطار تعاون وعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع المنظمات الدولية والوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تم خلاله استعراض زيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.

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