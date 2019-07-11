الثني يبحث إنشاء المقر الدستوري لمجلس النواب في بنغازي

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، بمقر ديوان بلدية بنغازي سلسلة من الاجتماعات بحث خلالها إنشاء المقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي، وكذلك صيانة مقر محكمة شمال بنغازي، كما بحث احتياجات المنطقة الغربية.

كما وافق الثني، على أحد المقترحات المقدمة من رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني فوزية بوشعالة، مؤكدا على ضرورة إعداد الوصفات الفنية والتقارير من مصلحة التخطيط العمراني تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس النواب.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع تخصيص قطعة أرض لتقام عليها محكمة جنوب بنغازي، ووافق الثني على مقترح المصلحة على أن تتم الموافقة من قبل وزارة العدل تمهيدا للبدء في تنفيذها.

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