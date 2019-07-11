الخارجية الجزائرية تكذب تصريحات نسبها “باشاغا” إلى رئيس وزراء الجزائر بشأن الأزمة الليبية

طرابلس-العنوان

كذب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما نسبته وسائل إعلام لرئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، من تصريحات بشأن الأزمة في ليبيا ووصفها بـ”الخاطئة والمضللة للرأي العام”.

وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء الجزائرية أن موقف الجزائر ثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية القاضية باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد المصدر المسؤول بعدم وجود بديل للحل سياسي للأزمة في ليبيا و”مسؤولية الجزائر كدولة جارة وشقيقة لليبيا”.

وأكد أن الجزائر التي ما فتئت تدعو إلى حوار شامل بين كافة الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي، تبقى على يقين أن “الحل السياسي، التفاوضي والمقبول من قبل كافة أطراف النزاع وحده كفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين والحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق”.

يشار إلى أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا كان قد نقل عن بدوي قوله بأنه وصف قوات الجيش الوطني بـ “المليشيات المعتدية على طرابلس والتي سببت انزعاجاً للقادة الأفارقة”.

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