الوطنية للنفط تصادق على خطط شركة زلاف ليبيا للاستكشاف

أعلن مجل إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المصادقة على الخطط التي وضعتها شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لتسريع عمليات الاستكشاف في حقل، العطشانMN210 – MN15 وذلك بهدف تزويد محطة أوباري للطاقة الكهربائية التي تبعد عن الحقل مسافة 170 كم بالغاز الطبيعي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن رئيس لجنة إدارة شركة زلاف خليفة رجب، قدم خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الإدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، دراسة الجدوى الفنية لمشروع تطوير الحقل. وقد أعطى مجلس الإدارة موافقته على إجراء دراسات شاملة للمكامن، ووضع خطة لتحديد احتياطيات الغاز الحالية ومعدلات الإنتاج المتاحة، اضافة الى التكاليف المرتبطة بعمليات التطوير والإنتاج.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قد ناقش في وقت سابق من الشهر الجاري اقتراح ربط المحطة بالغاز مع وزير التخطيط، مطالبا بتوفير الميزانية اللازمة للتعجيل في تطوير مشروع استبدال النفط الخام المستخدم حاليا في تغذية المحطة بالغاز الطبيعي. وقد أصدر المجلس الرئاسي مؤخرا قرارا تقوم بموجبه المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لبدء تشغيل المحطة.

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