القطعاني: نحن في انتظار التعليمات لتنفيذ المرحلة الثانية ضمن ‘عمليات تحرير طرابلس’

أكد آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي علي القطعاني، أن قواته في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول للهدف الأكبر وهو الحسم النهائي في معركة العاصمة.

وأوضح القطعاني، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن المرحلة الأولى من عمليات الجيش في طرابلس انتهت بنجاح، لافتا إلى أن الخطوة الثانية هي استنزاف ‘العدو’ والسيطرة التامة علي المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية وعدم السماح للإرهابيين والمليشيات بتدمير المدينة.

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