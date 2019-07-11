داخلية المؤقتة تضبط خلايا نائمة ببنغازي

كشف مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة طارق الخراز، عن تمكن وحدات الوزارة من تفكيك خلايا نائمة كانت ترتب لأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن في ليبيا.

وأوضح الخراز، في تصريحات صحافية، أنه بعد رصد مكالمة خطيرة بين الخلايا المذكورة وبين قادة الإرهاب، أصدر وزير الداخلية تعليماته المشددة بتتبع الخلية وضبطها.

وأشار، الخراز إلى أن مدينة بنغازي شهدت استقرارًا أمنيًا منقطع النظير بفضل الخطة الأمنية المحكمة التي وضعها وزير الداخلية إبراهيم بوشناف وانتهت من مهامها خلال الأيام الماضية.

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