عمليات الكرامة: سيطرنا على مواقع جديدة بطرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الخميس، سيطرة القوات المسلحة على ما يعرف بشارع الابل وما تبقى من شارع القدس بخلّة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن بعض من قادة الميليشيات وأعضاء من حكومة الصخيرات يعدّون العدّة لمغادرة البلاد، وذلك بعد التطورات الأخيرة للمعارك الليلة البارحة ومعارك محيط صلاح الدين وقيام طائرات سلاح الجو للقوات المسلحة بالطيران في سماء العاصمة”.

وأضاف المركز في بيان أصدره، أن القوات المسلحة لن تتراجع أو تتوقف عن هذه المهمة حتــي تنجــزها علي أكمــل وجه.

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