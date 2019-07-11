بالفيديو..قريش يوجّه خطابا شديد اللهجة إلى فائز السراج

وجّه المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لبلدية الزنتان الشيخ ابولقاسم محمد قريش ،عبر بوابة افريقيا الاخبارية ،خطابا شديد اللهجة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ،فائز السراج ،هذا الأخير الذي لا يملك أي سلطة فعلية و أي قرار وهو رهينة الميليشيات المسيطرة على طرابلس.

و أشار قريش إلى منع الوقود لمدن بني وليد وترهونة والاصابعة والزنتان والرجبان. لانهم داعمون للقوات المسلحة العربية الليبية. كما اوضح قريش عن التوقف لتهديد الليبيين بقوات خارجية سواء تركية ام قطرية .

كذلك نبه قريش السراج بعدم العبث بأموال الليبيين بشراء السلاح وقتل ابناء الجيش الليبي ،داعيا إلى شراء الادوية ومضادات السموم التي فتكت باهلنا في الجنوب . كذلك نوه قريش السراج بالعودة الى الشرعية والانحياز لمصلحة الوطن والمواطن والرجوع لطريق الحق تحت غطاء مجلس النواب والدي يعتبر السراج احد نوابه.

وقال قريش في رسالة الى مشايخ واعيان الامازيغ ” بيننا ميثاق على إبعاد الحرب عن مدن الجبل الغربي ولكن هنالك تحركات مشبوهة في الايام الماضية القريبة بين مدينة نالوت وكاباو وجادي بسيارات مسلحة تدعو لريبة والشك وهدا مخالف للميثاق الموقع بيننا .

كما وجه قريش ايضا رسالة لكل من يفكر ان يهدد مدينة بني وليد وترهونة والاصابعة والشويرف وصرمان وصبراته كانما هدد الزنتان ونحن لن نقف مكتوفي الايدي من هذا التهديد. كما اكد قريش ان كل من يحمل السلاح من مدينة الزنتان ضد الجيش الليبي يرفع عنه الغطاء الإجتماعي .

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