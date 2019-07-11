باشاغا يلتقي الأمين لبحث ملف العمالة الوافدة

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الخميس، مع وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين والوفد المرافق له، لمناقشة مواضيع العمالة الوافدة بمختلف أشكالها وتقنينها ووضع آلية مناسبة لها بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية المعدة لهذا الغرض.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن المشاركين تطرقوا في الاجتماع إلى سوق العمل الليبي ومدى مساهمته في رفع الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة.

كما استعرض الجانبان عدد من المواضيع الهامة التي تهم وزارتي الداخلية والعمل والتأهيل والتنسيق بين الوزارتين في عقد لجان مشتركة لمناقشة ما تم الاتفاق عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

