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أعضاء بالرئاسي: القوات الإنقلابية التي جاءت من الرجمة دخلت مرزق بسلاح الفتنة وتركتها

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب من تبقى من أعضاء المجلس الرئاسي برئاسة السراج في بيان لهم اليوم الخميس عن أسفهم وقلقهم الكبير لما تشهده مدينة مرزق من أعمال عدائية وما يرتكب فيها من إنتهاكات.

الرئاسي دان في بيانه والذي أطلعت المرصد على نسخة منه ما يرتكب من إنتهاكات بمدينة مرزق ، معرباً عن رفضه التام لذلك ومحملاً في الوقت ذاته مسؤوليته للقوات المسلحة التى سيطرت على المدينة بعد إخراجها مسلحي المعارضة التشادية الذين يقودهم حسن موسى سوقي .

وأوضح البيان أن المنطقة الجنوبية تشكل أهمية بالغة لأمن وإستقرار ليبيا ، لافتاً إلى أن الرئاسي بذل جهود لترسيخ السلم الإجتماعي بين مكونات الجنوب الإجتماعية والثقافية المختلفة حسب زعمه.

وأردف :”نجحنا إلى حد كبير في تحقيق ذلك بدعم من حكماء وأعيان وشيوخ المنطقة إلا أن القوات الإنقلابية التي جاءت من الرجمة دخلت مرزق بسلاح الفتنة وتركتها بعد أن أثارت داخلها نزاعات قبيلة كانت قد هدأت”.

ودعا من تبقى من أعضاء الرئاسي الخمسة إلى وقف الإشتباكات وحقن الدماء والعودة إلى طريق التفاهم الذي كان ولفترة قريبة ممهداً يقود إلى الأمن والسلام ، مطالباً بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحقيق في هذه العمليات العدائية المدانة لمحاسبة مرتكبيها والواقفيين وراءها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • بالله حق؟ حكومة الوفاق تين اخراج القوات التشادية ههههههه
    اقسم بالله الا الضحك من الجناب
    والله الا نهايتهم

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  • حكومة الافاق فاسد السراق الا تستحى من الكذب حتى بعد فضيحة الجزائر بعد ان كذب رئيس الوزاء الجزائرى ماقيل على لسانه بعد لقائه بالمجرم باشااغا ختى مفتيكم الارهابى قال بالامسمن يكذب يدخل النار مع انه بيكذب اكثر منكم مع انى كنت اعتقد ان من يكذب يروح اسطنبول ليعيش فى احضان الداعرات التركيات جائزة من الشيطان لاتباعه حيث حصل الصادق الغيانى على عشر ميدليات شيطانية وترك واحدة لحكومة الافاق فاسد السراق التى اصبحت وضع سخرية الجميع حتى من الكتاب الذين كانوا يصفقوا لها شعروا بالعار وانها ستنهر قريبا فالجيش اليوم وصل لصلاح الدين وسيطر على خلة الرجان وهو ما اصباهم بالهزيان وحالة من التخبط والجنان

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