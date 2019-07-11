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المشري: ليبيا تتعرض لإنقلاب عسكري هدفه وأد العملية الديمقراطية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والوفد المرافق له أمس الأربعاء وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور نائب وزير الدفاع الماليزي وعضو البرلمان محمد جوهري بن بهاروم ووكيل شمال أفريقيا والشرق الأوسط ايسرى عزينزام.

وفد مجلس الدولة خلال لقائه مسؤولين بالحكومة الماليزية

عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ناقش خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة العلاقات المشتركة بين ماليزيا وليبيا وسبل تطويرها ، واصفاً ما تتعرض له ليبيا بـ”إنقلاب عسكري ” (تقدم القوات لمسلحة إلى العاصمة) مدعوم من دول إقليمية تسعى لوأد ما وصفه بـ”العملية الديمقراطية،مطالبا في الوقت ذاته بدعم ماليزيا للحكومة الشرعية بليبيا في المحافل الدولية.

ومن جهته، أعرب الجانب الماليزي عن قوة العلاقة بين البلدين خاصة في المجالين التعليمي والاقتصادي ، مؤكدين أن ماليزيا ستدعم بقوة الحكومة الشرعية في ليبيا وأنها ضد الحلول العسكرية، رافضين في ذات الوقت بحسب إعلام المجلس الاستشاري ما أسموه بـ”العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس” وما صحبه من جرائم ضد المدنيين حسب زعمهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • غادي !!! وصلتوا ماليزيا انتو !! ههههههههه
    تو شنو يقولوله هذا هي
    اللي يخف عقله يتعبو رجليه !!
    ان شا الله تبرا يا سي الشحات

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  • انت مخك مقلوب مثل اى اخوانى غبى متصور ان قلة منكم تستطيع ان تسيطر على دولة غالبية شعبها كاره لكم ولافعالكم الاجرامية فانتم من انقلبتم عام 2014 على ارادة الشعب الذى رفضكم فى الانتخابات واردتم ان تحكموه بالقوة وعندما استعاد الجيش الوطنى قوته جاء ليحرر البلاد منكم فحكومة الافاق فاسد السراق لم تنل ثقة نواب الشعب واتفاق الصخيرات المشبوه سقط بعد انتهاء فترة صلاحيته ولا شرعية حاليا الا للجيش الوطنى بتكليف من مجلس النواب بنصاب قانونى وفى فترة صلاحيته الدستورية فاى انقلاب ايها الفبى الخاين للوطن والعميل لتركيا وقطر تستعين بمقاتلين اجانب من سوريا ومرتزقة من تشاد ومهربى بشر ومجرمين دوليين لمحاربة الجيش وتقول انقلاب الانقلاب يكون ضد رئيس منتخب من الشعب وهذا غير موجود مثل قطر الانقلابية ينقلب الابن على ابوه فياتى الحفيد ليقلب الابن فى دولة قذر عفوا نملة قطر

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  • ما تتعرض له طرابلس هو انقلاب عسكري ! صدقت فهو انقلاب مشروع على المليشيات وهو عسكرة المليشيات أو قتلها ! يالكم من أغبياء تعيشون حياة التناقض كانوا سيتعاونون مع حفتر عندما التقى هو والشراج وأيضا برعاية الأمم المتحدة ووساطة غسان سلامة وكان الشرق والجنوب كله تحت قبضة الجيش ، لكن لما تقدم لطرابلس وجاءت ساعتهم تنكروا وغيروا وبدلوا! هل هناك هراء بعد هذا الهراء؟ لما كان الجيش يزحف على المليشيات الأخرى بين دواعش وتنظيم القاعدة وانصار الشريعة وغيرهم ، كان من الممكن أن تصلوا إلى اتفاق مع قائد الجيش لكن لما نجح في أولئك وجاء الدور على مليشيات طرابلس اختلفت أحكامكم وصار فك التشكيلات المسلحة في طرابلس ما هو الا انقلاب؟
    إن وصف محاربة المليشيات ومكافحتها بالتعدي على سيادة الدولة عندكم وصف حقيقي ، لأنه تعد على أسيادكم الذين تقدمون لهم القرابين وتتمسحون بهم ليرضوا عنكم ، فهي سيادة في نظركم لكنها عليكم وحدكم ، أما نحن فهؤلاء عندنا مليشيات ليست لهم أي حقوق فضلا عن السيادة التي يمارسونها عليك أنت وأضرابك ، فليستعد أصحاب السيادة وكلابهم معهم لأحد ثلاث ، إما القتل والتجييف أو السجن والتعليق أو الطرد والتهجير

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