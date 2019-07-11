العميد المحجوب يلقي محاضرة توعوية في منتسبي الأجهزة الأمنية بدرنة

ألقى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، محاضرة توعوية لمنتسبي مديرية أمن درنة، وعدد من عناصر الأجهزة الأمنية.

وتطرق المحجوب خلال المحاضرة التي حضرها رئيس الغرفة الأمنية العليا، ومدير أمن المدينة، إلى رسالة للقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، والتي كان مفادها أن عدو الليبيين هو الإرهاب، وأن الليبيين تنتظرهم معركة أخرى، هي معركة الأمن وبناء الدولة، والتي ستكون الأصعب.

وناقش المحجوب خلال المحاضرة السبل المثلى لمحاربة هذه الظاهرة وآثارها من أجل بناء مجتمع آمن، وأهمية المعركة الأمنية بعد المعركة العسكرية.

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