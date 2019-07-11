الثني يبحث إنشاء مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، في مقر ديوان بلدية بنغازي، إنشاء المقر الدستوري لمجلس النواب في المدينة، وصيانة مقر محكمة شمال بنغازي، كما بحث احتياجات المنطقة الغربية.

جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات عقدها مع كل من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ووكيل عام وزارة العدل، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء.

حيث أكد الثني على ضرورة إعداد الوصفات الفنية والتقارير من مصلحة التخطيط العمراني بشأن مقر مجلس النواب، تمهيدا لاعتمادها من قبل البرلمان.

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