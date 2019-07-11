المسماري: بعد عدد من الصيانات أنهينا كل العجز على شبكة المنطقة الشرقية

أعلن رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، فخري المسماري، عن دخول الوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة من جديد، بعد أعمال الصيانة التي قام بها العاملون، وذلك بعد خروجها نتيجة عطل تسبب ببعض العجز في التوليد، وإطفاءات بمدينة بنغازي أمس .

وأضاف المسماري في تصريح لقناتنا، أن الأعطال على شبكة الجهد المتوسط تغلب عليها الفنيون بدائرة الجهد المتوسط الشرقية، حيث تم إصلاحها جميعا، إلى جانب الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بالوحدة الثانية من محطة السرير الغازية، وهو ما سيمكن من أضافة مئتي ميغاوات للشبكة العامة، وسينهي كل العجز الموجود علي شبكة المنطقة الشرقية، وفقا للمسماري.

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