مؤسسة النفط توافق على ربط محطة أوباري الغازية بحقل العطشان

وافق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على تسريع عمليات استكشاف الغاز الطبيعي في حقل العطشان، تمهيدا لربطه مع محطة أوباري الغازية للطاقة الكهربائية.

وقالت المؤسسة إن مجلس الإدارة صادق على الخطط التي وضعتها شركة زلاف ليبيا لاستكشاف النفط، والمتمثلة في دراسة الجدوى الفنية لمشروع تطوير حقل العطشان، وإجراء دراسات شاملة للمكامن، ووضع خطة لتحديد احتياطات الغاز الحالية، ومعدلات الإنتاج المتاحة، وتكاليف عمليات تطوير الإنتاج.

هذا وسيتيح تطوير الإنتاج بالحقل الذي يبعد مئة وسبعين كيلومترا عن محطة أوباري، تزويدها بالغاز الطبيعي بدل النفط الخام.

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