السراج يبحث حلول تغطية العجز في إمدادات الكهرباء

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إيجاد حلول عاجلة لتغطية العجز في إمدادات الكهرباء، والمعالجة السريعة لضعف التيار الكهربائي.

وناقش السراج أزمة الكهرباء، في اجتماع مع نائب المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ومسؤولين في وزارتي المالية والتخطيط والشركة العامة للكهرباء، وفق بيان على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وناقش المجتمعون، ما تتطلبه بعض محطات الكهرباء من أعمال صيانة، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات شركة الكهرباء، والتي تكفل إنهاء الأزمة.

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