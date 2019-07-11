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السراج يبحث حلول تغطية العجز في إمدادات الكهرباء

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إيجاد حلول عاجلة لتغطية العجز في إمدادات الكهرباء، والمعالجة السريعة لضعف التيار الكهربائي.

وناقش السراج أزمة الكهرباء، في اجتماع مع نائب المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ومسؤولين في وزارتي المالية والتخطيط والشركة العامة للكهرباء، وفق بيان على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وناقش المجتمعون، ما تتطلبه بعض محطات الكهرباء من أعمال صيانة، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات شركة الكهرباء، والتي تكفل إنهاء الأزمة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • من الأولويات السراج ومن معه ـ الاهتمام بشئون الطيران المدني وتأمين مطارات العاصمة للوافدين الليبيين ـ الأن الطيران االمدني اصبح محصور على الرياضيين ..وهذا خطأ جسيم يجب الأنتباه اليه ـ
    يوجد بعض حالات مواطنين مرضى ويصعب علاحهم داخل البلاد ولايجدون تسهيل في حركة الطيران ـ وليس من الممكن السفر لتونس أو تركيا لهذه المواضيع ـ يجب مراعاة الموضوع والنظر له بجدية.

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