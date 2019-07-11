تفاصيل أولية حول تفجير سيارة مفخخة بمقبرة الهواري في بنغازي

قالت مصادر اعلامية أن تفجيراً ارهابياً شهدته مقبرة الهواري بمدينة بنغازي بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وأشارت المصادر أن الحصيلة الأولية تشير لوفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر جرى التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري.

وأكدت المصادر أن اللواء ونيس بوخمادة وعدد من قيادات القوات الخاصة قد نجو من التفجير الإرهابي الذي إستهدف المقبرة الهواري خلال حضورهم للجنازة.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن العدد النهائي لحصيلة ضحايا التفجير الارهابي الذي يحمل بصمات التنظيمات الارهابية.

ويأتي التفجير بعد بث تنظيم داعش الارهابي تسجيلا مصورا يوم السبت الماضي، بمنطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، ويظهر في التسجيل عشرات المسلحين يبايعون متزعم التنظيم الإرهابي أبي بكر البغدادي، وسبق أن حذر خبراء، من ظهور تنظيم “داعش”، الإرهابي، في ليبيا مرة أخرى.

وظهر في الإصدار شخص يأخذ البيعة من أفراد التنظيم الإرهابي، قُدِّم على أنّه “أبو مصعب الليبي”، الذي يرجَّح أن يكون الإرهابي محمود البرعصي والمُلاحق من قبل مكتب النائب العام. وأكد مقاتلو التنظيم استمرار قتالهم ضدّ قوات الجيش الليبي، وهدّدوا بشنّ المزيد من الهجمات.

ويأتي الفيديو صدر بعد مرور حوالي شهرين على دعوة زعيم داعش لأتباعه إلى حرب استنزاف ضدّ قوات الجيش الليبي، وضربه في كل مكان، وبعد أقل من شهر على نجاح الجيش في تصفية 12 عنصراً من التنظيم في جبال الهروج بمدينة الفقهاء جنوب البلاد.

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