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نجاة قيادات عسكرية بالجيش الليبي من تفجير استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري (فيديو وصور)

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

نجت قيادات عسكرية بالجيش الليبي، اليوم الخميس، من تفجير إرهابي استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية وآمر المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة إن الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي الذي استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري نحو أربعة قتلى.

فيديو | لقطات أولية من موقع التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري في #بنغازي خلال تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري الآمر السابق للقوات الخاصة . #ليبيا #المرصد

Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Thursday, July 11, 2019

وأضاف في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” قائلا: “الجنازة لضابط عسكري غير عامل، وكان مريضا، واستهداف الجنازة يؤكد أنه عمل جبان، يحاول من خلال الإرهاب التأكيد على وجوده، كما أن هذا العمل يفصح عن حقيقة هؤلاء الإرهابيين، فلا يوجد أبشع من استهداف جنازة”.

​وتحدثت مصادر ليبية عن نجاة قيادات عسكرية كانت مشاركة في الجنازة بمقبرة الهواري ببني غازي، وعلى رأسهم قائد القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة خلال التفجير الذي استهدف موكب الجنازة.

وتداولت الصفحات الليبية مقاطع فيديو للعملية التي وقعت اليوم الخميس، حيث أحد المتحدثين عبر المقطع المصور، أن الجنازة استهدفت بسيارة مفخخة، فيما لم تؤكد حتى الآن الحصيلة النهائية لأعداد القتلى والمصابين.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن “حالة النفير” لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ “الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • لان الخوان جرذان فى ميدان القتال فانهم يستحدموا العمليات القذرة تفجير فى جنازة اى خسة وقتل جرحى اى عار ولكن فى النهاية يهلكون بغضب من الله عز وجل الذى هزم الخوان وخده فى كل مكان على يد عباده المخلصين

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  • شسيبشس
    تفجير ولا غيره المشير هو الرئيس
    الجميع تلاميذ عند المشير فهو ولي الامر الشرعي مثل السيسي في مصر والمشير حفتر في ليبيا
    زيدهم يامشير دمرهم اهلكم ماتخلي منهم احد فان رجالك وجنودك في السلفية ينتظروا منك الكثير
    المشير المشير ياخنازير فجميعا كلكم جنود عند سواء بوخمادة ولا الناضوري ولا الشيخي ولا الورفلي ولا السراج ولا باشاغا ولاي اي حد الجميع في ليبيا جنود عنده
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين . وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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  • شسيبشس
    اني اخوكم حسين الدرسي اني نكتب في الكلام هذا لتشويه السلفيين بس ، لازم نستخدموا الاسلوب هذا ، لازم تكتب باسم السلفية باش تشوهها قدام الناس
    طريقتي للطعن في السلفيين هي اني ندعي حب الشيخ ربيع وباقي المشايخ وبعدين نبدا في الغلوا بيش الناس يقولوا اشبح السلفيين كيف عندهم غلو،
    عدوي اللذوذ حفتر اقسم بالله نكرهه في الدم والله الشيخ الصادق الغرياني الا شيخنا وأميرنا وحبيبنا ، والله الا المفروض كلنا نطيعوه في طاعة الله ، اني معاش نبي نمشي للسعودية بكل زي ما قاللنا ، هو شيخنا وحبيبنا
    طز في السلفيةوطز في البرلمان وطز في حفتر انا اخوكم حسين الدرسي الليثي محب الشيخ الفاضل سلطان العلماء الصادق الغرياني
    ووالله والله جماعة الاخوان المسلمين من افضل الجماعات وهم حل لجميع المسلمين ستكونون في امان معهم صدقوني

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