السراج يسعى للخروج من “الظلام”

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح الخميس إيجاد حلول عاجلة لتغطية العجز في إمدادات الكهرباء، والمعالجة السريعة لضعف التيار الكهربائي، كما بحث الاجتماع ما تتطلبه بعضالمحطات من أعمال صيانة، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشركة والتي تكفل إنهاء الأزمة تماما، بعد أن ساد الظلام معظم شوارع العاصمة بسبب انقطاعات الكهرباء التي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ما زاد من معاناة المواطنين وضاعف من تداعيات الأزمة.

وضم الاجتماع الذي عقد في طرابلس كلا من نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي

وتزداد أزمة انقطاع الكهرباء المتواصلة منذ ثماني سنوات، تعقيدا مع مرور السنوات، دون أي حلول جذرية لأزمة يرى فيها المواطنون أنها تجاوزت حدّها المعقول، ويجب أن تُطرح ملفاتها بشكل أكثر فاعلية على أرض الواقع.

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