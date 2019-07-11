المسماري يكشف تفاصيل جديدة وحصيلة الضحايا بتفجيرات مقبرة الهواري في بنغازي

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، عن تفاصيل جديدة وحصيلة الضحايا بتفجيرات مقبرة الهواري في مدينة بنغازي بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة والذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وقال المسماري في تصريحات لـ”قناة 218″ إن 3 قتلى سقطوا إثر 3 تفجيرات استهدفت مشيعي اللواء خليفة المسماري في مقبرة الهواري.

وأضاف المسماري، أن التفجيرات أسفرت عن سقوط عدد كبير جدا من الجرحى، نقل 17 منهم إلى المستشفى والبعض غادر إلى منزله دون الذهاب للمستشفى لأن إصابته بسيطة.

ولفت المسماري إلى أن التفجيرات كانت قريبة من القبر ونفذت عبر عملية مدروسة، وتحمل بصمات الإرهابيين كونها عبارة عن حقائب مفخخة.

ويأتي التفجير بعد بث تنظيم داعش الارهابي تسجيلا مصورا يوم السبت الماضي، بمنطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، ويظهر في التسجيل عشرات المسلحين يبايعون متزعم التنظيم الإرهابي أبي بكر البغدادي، وسبق أن حذر خبراء، من ظهور تنظيم “داعش”، الإرهابي، في ليبيا مرة أخرى.

وظهر في الإصدار شخص يأخذ البيعة من أفراد التنظيم الإرهابي، قُدِّم على أنّه “أبو مصعب الليبي”، الذي يرجَّح أن يكون الإرهابي محمود البرعصي والمُلاحق من قبل مكتب النائب العام. وأكد مقاتلو التنظيم استمرار قتالهم ضدّ قوات الجيش الليبي، وهدّدوا بشنّ المزيد من الهجمات.

ويأتي الفيديو صدر بعد مرور حوالي شهرين على دعوة زعيم داعش لأتباعه إلى حرب استنزاف ضدّ قوات الجيش الليبي، وضربه في كل مكان، وبعد أقل من شهر على نجاح الجيش في تصفية 12 عنصراً من التنظيم في جبال الهروج بمدينة الفقهاء جنوب البلاد.

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