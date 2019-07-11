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الاتحاد الأوربي يرحب بإخلاء المهاجرين

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحب الاتحاد الأوروبي بخطوات حكومة الوفاق بالإفراج عن المهاجرين الذين كانوا محتجزين في مركز إيواء تاجوراء، الذي تعرض لقصف أودى بحياة العشرات.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان لها إن الإفراج عن المهاجرين المحتجزين في مركز إيواء تاجوراء خطوة إيجابية، ويجب إطلاق سراح كافة المهاجرين من مراكز الاحتجاز المشابهة.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشدة بمحاربة الاتجار بالبشر والمهربين، وتقوية حرس السواحل الليبي لإنقاذ الناس في البحر.

كما دعا البيان جميع الأطراف إلى تسريع عملية الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين من ليبيا إلى دولة ثالثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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