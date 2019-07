‏ نجا اللواء ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة، وعدد من قيادات القوات الخاصة من تفجير إرهابي استهدف مقبرة الهواري خلال جنازة اللواء خليفة المسماري الآمر السابق للصاعقة .

وتشير الحصيلة الأولية إلى أن التفجير الإرهابي أسفر عن مقتل ثلاثة، وإصابة آخرين. ولم تعلن أن جهة مسؤوليتها عن الحادث.

The post نجاة قائد القوات الخاصة الليبية من تفجير إرهابي في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية