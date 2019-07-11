السراج  يبحث ملف الكهرباء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعا صباح اليوم الخميس مع كل من نائب رئيس المجلس السيد أحمد معيتيق، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي ،ووزير المالية السيد فرج بومطاري ، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي.

وبحث الاجتماع الوضع الحالي لشبكة الكهرباء، وإيجاد حلول عاجلة لتغطية العجز في الإمدادات، والمعالجة السريعة لضعف التيار الكهربائي، كما بحث الاجتماع ما تتطلبه بعض المحطات من أعمال صيانة، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشركة والتي تكفل انهاء الازمة تماما.

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