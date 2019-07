ضبط تشكيل إجرامي بحوزتهم 460 قرص ترامدول

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس وبالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، من ضبط تشكيل إجرامي مكون من ثلاثة أشخاص ليبيين الجنسية على متن سيارة نوع هونداي آفانتي وبحوزتهم 460 قرص نوع ترامدول، وأعيرة نارية عيار 9 ملي، ومبلغ مالي يقدر 18910بـــ دينار ليبي، ومبالغ مالية من عملات مختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس لتأمين منطقة حي الأندلس بالعاصمة.

