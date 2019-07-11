المشير حفتر يطالب الفريق الناظوري بالتحقيق مع الأجهزة الأمنية حول واقعة تفجير الهواري الإرهابي

ليبيا – وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس خطاباً إلى رئيس الاركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري لإتخاذ إجراءات فورية للتحقيق مع كافة الأجهزة الأمنية بشأن واقعة التفجيرات الارهابية التي استهدفت جنازة اللواء ركن خليفة المسماري.

المشير حفتر طالب في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه الفريق الناظوري بموافاته بنتائج التحقيق حال الانتهاء منها .

يشار إلى أن جنازة آمر القوات الخاصة الصاعقة سابقاً اللواء خليفة المسماري قد تم استهدافها بتفجيرات إرهابية في حضور آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وراح ضحية هذا التفجير 5 أشخاص و 33 جريح .

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