الاخوان المسلمين: حفتر هزم في المعركة.. والمبادرة المصرية تعتبر إعتراف بنواب طرابلس

ليبيا – إعتبرت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف الدين رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية هي اعتراف بالبرلمان المنعقد في طرابلس الذي أثر على نظيرة في طبرق على حد تعبيرها.

شرف الدين قالت خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن البرلمان المنعقد في طبرق أصبح مشلول ومكبل الأيدي نظراً لإنقسامه منذ بدء ما وصفته بـ”برلمان طرابلس” (اجتماع النواب المقاطعين والمنشقين في ريكسوس) بأخذ قرارات وعقد جلسات رسمية.

وأشارت إلى أن دعوة نواب ريكسوس لعقد جلسة رسمية في مصر مع نظرائهم بطبرق يعتبر مساس بالسيادة الليبية وتعدي عليها لأن مجلس النواب له أحقية عقد جلساته في ليبيا وأي مكان يراه مناسب داخل البلاد وليس خارجها.

وترى أن دعوة مصر تعد رسالة وتأكيد على التدخل المصري في الأزمة الليبية والشؤون الخاصة بالبلاد حسب زعمها ، مدعيةً أن مصر تحاول إيجاد حل سياسي وورقة سياسية تستخدمها لتنفيذ ما وصفته بـ”مشروعها العسكري السياسي في ليبيا” حسب قولها.

وأضافت :”مصر حليفة لحفتر الذي إنهزم على الارض بشكل واضح لذلك مصر الآن تبحث عن أي حل تكون هي جزء من المشروع، بدعوتها لا زالت تحاول السيطرة وقيادة الصراع في ليبيا حيث ترى الدعوة بمثال الحل الأخير وتتوقع أن يتم توافق بين البرلمانين وبهذا تحقق مشروعها المرفوض لدى كل الشعب وذلك يعد دليل على انهزام حفتر في المعركة وفقدانه الثقة بكل حلفائه”.

وأعربت عن أملها في تفعيل الإتفاق السياسي بكل مواده، لافتةً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الدولة للتواصل مع البرلمان و الرئاسي للعمل على تطبيق الإتفاق السياسي فيما بينهم.

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