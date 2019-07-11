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الاخوان المسلمين: حفتر هزم في المعركة.. والمبادرة المصرية تعتبر إعتراف بنواب طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبرت عضو  مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف الدين رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية هي اعتراف بالبرلمان المنعقد في طرابلس الذي أثر على نظيرة في طبرق على حد تعبيرها.

شرف الدين قالت خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن البرلمان المنعقد في طبرق أصبح مشلول ومكبل الأيدي نظراً لإنقسامه منذ بدء ما وصفته بـ”برلمان طرابلس” (اجتماع النواب المقاطعين والمنشقين في ريكسوس) بأخذ قرارات وعقد جلسات رسمية.

وأشارت إلى أن دعوة نواب ريكسوس لعقد جلسة رسمية في مصر مع نظرائهم بطبرق يعتبر مساس بالسيادة الليبية وتعدي عليها لأن مجلس النواب له أحقية عقد جلساته في ليبيا وأي مكان يراه مناسب داخل البلاد وليس خارجها.

وترى أن دعوة مصر تعد رسالة وتأكيد على التدخل المصري في الأزمة الليبية والشؤون الخاصة بالبلاد حسب زعمها ، مدعيةً أن مصر تحاول إيجاد حل سياسي وورقة سياسية تستخدمها لتنفيذ ما وصفته بـ”مشروعها العسكري السياسي في ليبيا” حسب قولها.

وأضافت :”مصر حليفة لحفتر الذي إنهزم على الارض بشكل واضح لذلك مصر الآن تبحث عن أي حل تكون هي جزء من المشروع، بدعوتها لا زالت تحاول السيطرة وقيادة الصراع في ليبيا حيث ترى الدعوة بمثال الحل الأخير وتتوقع أن يتم توافق بين البرلمانين وبهذا تحقق مشروعها المرفوض لدى كل الشعب وذلك يعد دليل على انهزام حفتر في المعركة وفقدانه الثقة بكل حلفائه”.

وأعربت عن أملها في تفعيل الإتفاق السياسي بكل مواده، لافتةً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الدولة للتواصل مع البرلمان و الرئاسي للعمل على تطبيق الإتفاق السياسي فيما بينهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • واضح ان الاخوانية غبية جدا ومتخلفة عقليا كيف لجيش يتقدم كل يوم داخل طرابلس واليوم سيطر على خلة الفرجان وغدا فى الهضبة وابوسليم ويسيطر على تسعون فى المائة من الاراضى الليبية ويكون مهزوم بينما مليشيات ارهابية خليط من الدواعش والمصاريت ومهربى البشر فى نظرها وهم يسحقون منتصرون ولقد تعودنا منهم على الكذب والبعد عن الواقع نتيجة تعاطى حبوب الهلوثة اما عن استصافة مصر لاى نواب من كافة التيارات فليس جديد فمن قبل استضافت اجتمتعات لتوحيد المؤسسة العسكرية من الشرق والغرب واستضافت السراج ومعتيق قبل انتهاء صلاحية الصخيرات ومصر موقفها واضح ان البرلمان هو الممثل الشرعى الوحيد ولا تتدخل فى اختيار الشعب الليبى ومصر تستضيف فتح وحماس رغم ان حماس منظمة ارهابية ولكن الضروارت تبيح المحظورات ومصر تتدخل وتمنع اسرائيل من الاعتداء على غزة وراينا تحذيرات مسبقة من اسرائيل قبل قصف اى مبنى حتى لا يقع ضحايا ومصر استقبلت البشير الاخوانى عدة مرات وكان يقول كلام معسول فى القاهرة وعندما يعود تلى الخرطوم يحوله اخوانه الشياطين للاتجاه الاخر حتى سقط ولم تنفعه لا تركيا ولا قطر التى طرد المجلس العسكرى وزير خارحيتها وقوى التغيير ضد الخوان المفلسين وان شاء الله ستكون ليبيا خالية من هؤلاء المتخلفين عقليا فماذا تنتظر من واحدة تقبل الفاشة فى خيام النكاح والدعارة فى تركيا الدولة الاسلامية العلمانية طبقا للدستور التركى وتبيح الدعارة !!!!!

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    • كفاناتدليساوكذباعلى شعبنا الليبي العظيم فلاأنت ولاهي لكم الحق فيماتقولون…فالانتصارات التي تدعيهافي الخلةوغيرهاهي من نسج أوهام خيالك …فنحن نعيش الواقع وهوبعيدعن ماتدعون….أماهي فكفانانحن أبناءوبنات هذا الوطن الصابرالمصابرونحن نعيش على الكفاف ونعاني المراركله وليس الأمرين فقط من ضنك العيش والفاقة..أقول كفانامن وجوهكم البائسةيامن تصدرتم المشهدمنذسنين ولم تفلحوافي شئ إلافي اقتناص المرتبات العالية وسرقةشعبنا المظلوم من كل حقوقه وثرواته…وأقسم لكم بأنناوالتاريخ لن نرحمكم…وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوةإلابالله.

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  • قرأت العنوان والأسطر الاولى من كلامها فعرفت بأنه مقال مثل سابقيه من مقالاتهم ، مقال مليء فارغ ، مليء بالمكر والخيانة فارغ من الحقيقة والمصدقية ، كيف يكون محاولة مصر استضافة مصر للنواب دليل على الهزيمة ، اليس هذا من الادلة على محاولة جمع الكلمة ونبذ الخلاف ولم الشمل والقضاء على المليشيات في أقل ضرر وأقصر وقت؟
    واعترافها بأن مجلس النواب اصبح مشلول هذا صحيح لكن ايهم المشلول؟ انه المنشق في طرابلس لأنه لم يغير شيء!
    ثم قولها بأن البرلمان له احقية عقد مجلسه في اي مكان يراه في ليبيا هو تلبيس ومكر كيف؟ نقول نعم له ذلك ولكن ضمن اللوائح الداخلية المعمول بها وليس كل واحد كما يريد فلابد من اعلام النواب بذلك والتصويت عليه وتقدير النصاب باشراف رئيس النواب ، والله حيوانات لا ادري كيف يكون هؤلاء نواب ويطالبون الشعب بكذا وكذا وهم اعني هؤلاء المنشقين هم مثال للجهل والفوضى ، نعم صدقتم يا فوضاويين مكانكم الصحيح هو طرابلس حيث فوضى المليشيات وانت فوضى النواب يمثل بعضكم بعضا ..
    فليخسأ الاخوان الفجرة المطرودين في تركيا فهم ومن تحالف معهم وراء كل شر في ليبيا وانتصارات الجيش قتلتهم جميعا والنصر قاب قوسين

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