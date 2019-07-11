القائد العام يأمر الناظوري بالتحقيق مع الأجهزة الأمنية في واقعة التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري

بنغازي-العنوان

أمر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، بالتحقيق مع كافة الأجهزة الأمنية في واقعة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت جنازة، لواء ركن خليفة المسماري، بمقبرة الهواريـ وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا.

وتسبب التفجير الإرهابي بواسطة سيارة مفخخة داخل مقبرة الهواري جنوبي بنغازي في مقتل 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وذلك وفق ما أكده مركز بنغازي الطبي.

وأكدت مصادرة مطلعة نجاة مدير إدارة القوات الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء ونيس بوخمادة.

وجرى الانفجار بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري، أحد مؤسسي القوات الخاصة في ليبيا، والذي توفي أمس الأربعاء بالأردن بعد صراع مع المرض.

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