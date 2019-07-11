صحة المؤقتة تدين تفجير الهواري الإرهابي وتطالب مستشفيات بنغازي بالتواصل مع غرفة الطوارئ

ليبيا – أعربت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، عن إدانتها لتكرر العمل الإرهابي الجبان الذي تقوم به أيدي من وصفتهم بـ” الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون” ببنغازي في محاولة استهداف المواطنين خلال جنازة اللواء ركن خليفة المسماري بمقبرة الهواري ، مما سبب في سقوط 5 ضحايا وأكثر من 25 جريحا تتفاوت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة.

صحة المؤقتة أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه ، أن هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية .

وطالبت الوزارة في ختام بيانها بمدينة بنغازي وما جاورها التواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والازمات بديوان على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، مؤكدة بأنها على التواصل مع الجميع في بنغازي للاطمئنان على أوضاع المصابين الجرحى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية