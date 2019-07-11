حفتر يوجه للتحقيق مع الأجهزة الأمنية بتفجيرات المقبرة

طلب القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، من رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، القيام بالتحقيق مع كافة الأجهزة الأمنية بشأن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت جنازة اللواء خليفة المسماري في مقبرة الهواري، اليوم الخميس.

ودعا المشير حفتر في كتاب وجهه إلى الفريق الناظوري إلى موافاته بنتائج التحقيق حال الانتهاء منها.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قال إن 3 قتلى وعشرات الجرحى سقطوا إثر 3 تفجيرات استهدفت مشيعي المسماري، مؤكدا أن بصمة المتطرفين واضحة في العملية.

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