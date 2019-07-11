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حفتر يوجه للتحقيق مع الأجهزة الأمنية بتفجيرات المقبرة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلب القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، من رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، القيام بالتحقيق مع كافة الأجهزة الأمنية بشأن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت جنازة اللواء خليفة المسماري في مقبرة الهواري، اليوم الخميس.

ودعا المشير حفتر في كتاب وجهه إلى الفريق الناظوري إلى موافاته بنتائج التحقيق حال الانتهاء منها.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قال إن 3 قتلى وعشرات الجرحى سقطوا إثر 3 تفجيرات استهدفت مشيعي المسماري، مؤكدا أن بصمة المتطرفين واضحة في العملية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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