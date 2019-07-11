تحذير.. طرح الأحمال قد يطول جداً بطرابلس

قالت غرفة التحكم الرئيسية في طرابلس، اليوم الخميس، إن ساعات طرح الأحمال ستصل إلى 18 ساعة يوميا في المدينة إذا لم تصرف ميزانية التحول 2019 بشكل عاجل.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، عن لجوئها لطرح الأحمال لساعات طويلة نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب على الكهرباء، ووجود بعض المشاكل الفنية في بعض محطات التوليد، وخاصة محطة الزاوية للدورة المزدوجة.

وتدعو الشركة العامة للكهرباء باستمرار المواطنين وكافة الجهات الحكومية العامة والخاصة إلى ضرورة المشاركة الفعالة في ترشيد وتقنين استهلاك الطاقة الكهربائية في حدود الاستخدامات الضرورية وبحسب الحاجة.

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