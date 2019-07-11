بلدية بنغازي تدين التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري

أدان المجلس التسييري لبلدية بنغازي اليوم حادثة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقبرة الهواري وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، متقدما بأحر التعازي لأسر الشهداء، ومتمنيا الشفاء للجرحى، حسبما جاء في بيان البلدية.

المجلس التسييري أكد أن هذا العمل الإجرامي الذي لم يراع منفذوه حرمة دماء المسلمين، والمقبرة والموتى، ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة بنغازي، متعهدا بملاحقة منفذي التفجير ومن ساعدهم.

هذا ودعا المجلس التسييري لبلدية بنغازي كافة المواطنين إلى توحيد الصف والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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