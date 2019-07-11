تقدم جديد للوحدات العسكرية في ضواحي العاصمة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي عن تقدم جديد للوحدات العسكرية بالقوات المسلحة في محور خلة الفرجان في ضواحي العاصمة.

وقالت الشعبة في بيان لها أمس، إن التقدم جاء بعد تنفيذ وحدات الجيش لخطة عسكرية محكمة، لتسيطر بذلك على مواقع وتمركزات المليشيات المسلحة بمنطقة الخلة، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.

شعبة الإعلام الحربي أفادت بأن الوحدات العسكرية تعمل حاليا على تأمين كل المواقع التي تمت السيطرة عليها، مضيفة أنه لم يتبق من المنطقة إلا القليل من المواقع التي رصدت من قبل الوحدات، والتي لن يكون لها وجود خلال ساعات، حسب قولها.

واعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة مساء اليوم عن سيطرة قوات الجيش الوطني على شارع الإبل و شارع القدس بخلّة الفرجان بالاضافة الى السيطرة على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين.

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